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Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

5 июня 2017, 22:31 (17 дней назад) № 10677
Кто знает, что это (или от чего это)?

Опубликовано: Пётр Соболев
it oldcomps
7L 14C

Комментарии (14):
5 июня 2017, 22:33 Tim Tashpulatov: Два варианта: ЕС ЭВМ или что-то из БИУС
5 июня 2017, 22:34 Tim Tashpulatov: 220в 400Гц тоже наводят на мысли
5 июня 2017, 22:34 Peter Sobolev: 400гц меня наводит исключительно на мысли об авиационном приборостроении. Но там было вроде 36 вольт
5 июня 2017, 22:36 Peter Sobolev: Есть с другой стороны, но вряд ли сильно поможет:
5 июня 2017, 22:38 Tim Tashpulatov: Четыреста герц очень любили вояки, сухопутные и не очень
5 июня 2017, 22:38 Tim Tashpulatov: Дозиметром проверь 1L
5 июня 2017, 22:39 Peter Sobolev: Он не у меня. А чего там проверять дозиметром-то?
5 июня 2017, 22:47 Tim Tashpulatov: Возможно, "Клен-1" или "Клен-2"
5 июня 2017, 23:00 Alexander Kalmykov: Это ASIC miner для биткоина, образца 1975 года
5 июня 2017, 23:00 Peter Sobolev: Найдено, вопрос снимается (thx 2 Tim)
ссылка 2L
5 июня 2017, 23:01 Alexander Kalmykov: Инфа 146%
5 июня 2017, 23:52 Michael Drozdov: Да, это Карат. Я его узнал. Был ещё Агат.
5 июня 2017, 23:52 Michael Drozdov: Программирование было в запуске кода из ПЗУ с нужного адреса. 1L
5 июня 2017, 23:53 Michael Drozdov: В десять пальцев перещёлкивать.
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Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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