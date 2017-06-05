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5 июня 2017, 18:43 (17 дней назад) № 10676
Человек, который не так давно выкладывал ролики о путешествии на товарных поездах через США, выложил аналогичное путешествие по Мексике (уже с напарником). В 4-х частях.
Из США в Мексику на товарняках и попутках: «Получить бесплатный урок от italki.com (только после покупки первого урока, покупаешь один урок второй получаешь бесплатно) ссылка Под...»

Опубликовано: Пётр Соболев
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