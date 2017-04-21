Обратите внимание, что новости можно получать по RSS.
X
-

Авиация и космонавтика

21 апреля 2017, 15:39 (сегодня) № 10616
Отлично
Экстремальный полет и падение Су-37 над Читой (жесть!!!): «Су-37 теряет управление и падает. Летчик не катапультировался.»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
2L

Эта заметка и комментарии к ней в Facebook: ссылка
Авиация и космонавтика

Случайная заметка

6282 дня назад, 04:478 февраля 2000 Неплохая статья о том, почему так мало женщин всерьез увлекаются компьютерами или становятся хакерами (в нормальном смысле этого слова). Даются также рекомендации по перевоспитанию ;) Вообщем, статья конечно распространяется не только на женщин. К примеру, правильным на мой взляд является следующее соображение: "Поощрение ...далее
it ibnews

Избранное

595 дней назад, 21:484 сентября 2015 Анонсирован CC'2016! Как обычно, состоится в последние выходные лета - 27 и 28 августа.
Chaos Constructions 2016: «'we don't stop now we don't stop' august 2016, 27th - 28th Russian Federation Demoparty»

cc demoscene it oldcomps

1491 день назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

books it oldcomps

595 дней назад, 23:404 сентября 2015 Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка )
CC'2015: Chaos Constructions'2015 report by Frog: «camera/editing: Frog music: Straighty Baby by Audionautix ссылка ссылка ссылка»

cc demoscene it oldcomps

963 дня назад, 03:121 сентября 2014 Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка ) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее
Семинар Петра Соболева “Современная демосцена на старых компьютерах: «ссылка»

cc demoscene it oldcomps