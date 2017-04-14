Обратите внимание, что новости можно получать по RSS.
X
-

Авиация и космонавтика

14 апреля 2017, 16:15 (сегодня) № 10604
Хороший сюжет
Космический авиаполк: «Космонавты, которые осваивают здесь лётные навыки, по привычке называют авиационное управление Центра подготовки космонавтов «Серёгинским полком». 70-й Отдел...»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace

Эта заметка и комментарии к ней в Facebook: ссылка
Авиация и космонавтика

Случайная заметка

5610 дней назад, 02:464 декабря 2001 Десять признаков, по которым вы можете узнать что ваш сын - "хакер" :) Опыт отца (американца). Кратко: 1.Ваш сын хочет сменить AOL на другого провайдера 2.Вы нашли на компьютере программы которые не устанавливали 3.Он хочет проапгрейдить или сменить компьютер. Особенно если хочет процессор от AMD 4.Читает hacking manuals (список прилагается) ...далее
it ibnews

Избранное

588 дней назад, 21:484 сентября 2015 Анонсирован CC'2016! Как обычно, состоится в последние выходные лета - 27 и 28 августа.
Chaos Constructions 2016: «'we don't stop now we don't stop' august 2016, 27th - 28th Russian Federation Demoparty»

cc demoscene it oldcomps

1484 дня назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

books it oldcomps

588 дней назад, 23:404 сентября 2015 Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка )
CC'2015: Chaos Constructions'2015 report by Frog: «camera/editing: Frog music: Straighty Baby by Audionautix ссылка ссылка ссылка»

cc demoscene it oldcomps

956 дней назад, 03:121 сентября 2014 Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка ) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее
Семинар Петра Соболева “Современная демосцена на старых компьютерах: «ссылка»

cc demoscene it oldcomps