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Информационные технологии

13 апреля 2017, 23:03 (вчера) № 10603
Работа из дома — один из главных бонусов, который требуют программисты: «Работа из дома несколько дней в неделю — давняя привилегия избранных программистов. Но если 20 лет назад такая опция была скорее исключением из правил, то...»

Опубликовано: Пётр Соболев
it
2C

Комментарии (2):
14 апреля 2017, 01:43 Irina Lyanguzova: похоже на правду, но меня всегда дергает что они не пишут, взвешивали ли они свои выборки. то есть 3/4 опрошенных были веб-программистами потому что "так получилось" или это реально процент занятых в той отрасли от всех девелоперов? 1L
14 апреля 2017, 01:46 Peter Sobolev: Ну если они на stackoverflow опрашивали, там несложно всех разделить по категориям
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Информационные технологии

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