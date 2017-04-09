9 апреля 2017, 21:12 (4 дня назад) № 10599

«Время первых» (2017) : «60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди - выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лиде...»

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Посмотрел.. (кто не в курсе - это снято по мотивам полёта Леонова и Беляева, с выходом в открытый космос).Посмотреть один раз можно, но исключительно ради картинки - очень красиво снято. В остальном - сюжет нарезан из штампов популярных импортных блокбастеров, с неадекватными персонажами, глупыми диалогами и всем, что в таких случаях полагается. Плюс отчётливое впечатление, что фильм снимали американцы про русских. Ну т.е. как будто режиссёр и автор сценария русских видел только на картинке :) Но, повторюсь, красиво.p.s. печально, что под этим всем сам Леонов подписался, как главный консультант.