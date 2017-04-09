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Авиация и космонавтика, Посмотреть

9 апреля 2017, 21:12 (4 дня назад) № 10599
Посмотрел.. (кто не в курсе - это снято по мотивам полёта Леонова и Беляева, с выходом в открытый космос).
Посмотреть один раз можно, но исключительно ради картинки - очень красиво снято. В остальном - сюжет нарезан из штампов популярных импортных блокбастеров, с неадекватными персонажами, глупыми диалогами и всем, что в таких случаях полагается. Плюс отчётливое впечатление, что фильм снимали американцы про русских. Ну т.е. как будто режиссёр и автор сценария русских видел только на картинке :) Но, повторюсь, красиво.
p.s. печально, что под этим всем сам Леонов подписался, как главный консультант.
«Время первых» (2017): «60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди - выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лиде...»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace movies
11L 17C

Комментарии (17):
9 апреля 2017, 21:17 Andrey Fesenko: Тоесть на 100% оправдывает худшие ожидания? Печалька конечно :(
9 апреля 2017, 21:19 Peter Sobolev: У меня не было ожиданий. Я краем уха случайно услышал про этот фильм и тут же пошёл в кино
9 апреля 2017, 21:20 Roman Nikiforov: А по-моему, старые пердуны (типа нас) никак не поймут, что эра советской киношколы ушла, мы доросли до мировых стандартов, а в тренде сейчас картинка, а не сюжет (к сожалению). Но нет никаких уже оснований говорить, что наше кино не дотягивает до мировых стандартов. Кокрастыке очень дотягивает.
9 апреля 2017, 21:20 Peter Sobolev: Андрей: Думаю тем, кому нравилась "Гравитация" и другие фильмы той линейки - этот фильм тоже должен понравиться 1L
9 апреля 2017, 21:21 Peter Sobolev: Roman: да я вполне понимаю что в тренде и почему снимают такого рода кино. Народу нравится - кассу собирает, а больше ничего и не надо. Но это не повод не высказываться на эту тему. Тем более что нормальные фильмы почему-то тоже снимают. Значит выбор у тех, кто снимает - есть.
9 апреля 2017, 21:26 Roman Nikiforov: Не знаю про какой выбор речь. Фильм либо кассовый, либо его посмотрят пять с половиной эстетов. Создатели хотят окупаться - значит этот "выбор" - лишь иллюзия.
9 апреля 2017, 21:41 Michail Ivashenko: Почему Леонов не должен был подписаться? Насколько я понимаю, фильм призван популяризировать данную тему, а не продемонстрировать на большом экране скучный научпоп. Широкая аудитория платит за зрелище и за возможность отдохнуть, а не напрягать мозги или почерпнуть энциклопедических знаний :) Если хотя бы один процент из посмотревших вдруг захочет связать свою жизнь с космосом, то это уже будет большой победой кинематографа (пусть и американского).
9 апреля 2017, 21:47 Peter Sobolev: Роман: выбор очень простой - чем шире аудитория, которой фильм понравится, тем менее содержательным он будет (редкие шедевры не берём). Но можно пытаться угодить меньшей аудитории, а содержательность повысить. Там же между простой окупаемостью и максимальной прибылью есть промежуток
9 апреля 2017, 21:52 Peter Sobolev: Сергей: полно американских фильмов с нормальными живыми персонажами, адекватным сюжетом и диалогами 1L
9 апреля 2017, 21:54 Roman Nikiforov: Короче, фильм на уровне, ничего печального нет. Можно сделать лучше - да!
9 апреля 2017, 21:54 Peter Sobolev: Михаил: а как насчет ответственности перед зрителем? Он же таким образом фактически говорит - да, все были такими придурками и выживали лишь чудом 1L
9 апреля 2017, 22:11 Sergey Apokin: Зачем нужны Защитники если есть Люди Х, зачем нужны Вурдалаки если есть Дракула, зачем нужна Невеста, если есть Реаниматор
9 апреля 2017, 22:12 Sergey Apokin: Одним словом, блокбастеры российские вторичны третичны, а авторское кино кассы не сделает. Но разве в этом виноваты режиссёры? Они снимают, как умеют.
10 апреля 2017, 11:49 Peter Sobolev: Тут вот человек описывает многочисленные расхождения с реальностью (хотя лично у меня претензии к фильму вовсе не в этом)
ссылка
10 апреля 2017, 18:37 Peter Sobolev: Вот кстати, насчёт фильмов для сравнения. Есть же совершенно американский "Аполлон-13". Совершенно та же тематика. Но там, почему-то, люди ведут себя адекватно, выдержано всё близко к реальности и пр. Сборы в 6 раз больше бюджета, если что.
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11 апреля 2017, 14:08 Michael Pogrebnyak: А мне фильм понравился. Хороший, добротно сделанный. Героический. Аполлон -13 это мелодрама - вначале все были обсосы, а потом, к концу фильма, стали сильными и победили обстоятельства. "Время первых" это героический фильм - с первого кадра про отказ двигателя в МИГе понятно, что Леонов - ГЕРОЙ. И весь фильм это БОРЬБА героя с новыми вызовами. А что касается штампов и нарезки, то я считаю, что в фильме очень мягкая камера. Мне понравилось, чужое мнение - пох. Жду осени и Салют-7.
11 апреля 2017, 14:47 Sergey Apokin: Сделать героическое кино из события, чуть не ставшего трагедией, как это по-советски.
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Авиация и космонавтика
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