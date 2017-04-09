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Авиация и космонавтика

9 апреля 2017, 01:13 (4 дня назад) № 10597
Юпитер крупным планом. Снято станцией Juno.
Вспомнился "Солярис".
When Jovian Light and Dark Collide: «This image, taken by the JunoCam imager on NASA’s Juno spacecraft, highlights a feature on Jupiter where multiple atmospheric conditions appear to collide.»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
9L

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Авиация и космонавтика

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