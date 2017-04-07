6301 день назад, 20:5512 января 2000
Нет, я просто тащусь с Microsoft... Как вы думаете, что будет если открыть XLS-файл и потом сразу его закрыть, ничего не изменяя внутри? Ничего? Ничего подобного! В файл прописывается User Name открывавшего и еще что-то (по видимому, Last Access Time)! При этом Excel даже не спрашивает о хотении записать изменения! Надо иметь ввиду, если не хочется, ...далее
1483 дня назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»