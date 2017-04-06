Обратите внимание, что новости можно получать по RSS.
X
-

Информационные технологии, Разное

6 апреля 2017, 00:36 (7 дней назад) № 10592
Котики, музыка и современные технологии
How to turn your cat into a drum'n'bass banger: «Fred V & Grafix: facebook.com/fredvgrafix twitter.com/fredvgrafix soundcloud.com/fredvgrafix instagram.com/fredvgrafix Amos: ссылка...»

Опубликовано: Пётр Соболев
it misc
1L 1S

Эта заметка и комментарии к ней в Facebook: ссылка
Информационные технологии
Разное

Случайная заметка

2488 дней назад, 18:4421 июня 2010 По прошествии некоторого времени, хочу поделиться ещё кое-какими впечатлениями от HTC Desire / Android, в дополнение к первому посту.I. FlashВо-первых, свежая новость - мобильный Flash Player 10.1, который выпущен для Android 2.2, умельцы адаптировали под 2.1, но только для ряда телефонов HTC. Суть проблемы в следующем: В 2.1 не предусмотрены плагины для ...далее
it lj

Избранное

587 дней назад, 21:484 сентября 2015 Анонсирован CC'2016! Как обычно, состоится в последние выходные лета - 27 и 28 августа.
Chaos Constructions 2016: «'we don't stop now we don't stop' august 2016, 27th - 28th Russian Federation Demoparty»

cc demoscene it oldcomps

1483 дня назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

books it oldcomps

587 дней назад, 23:404 сентября 2015 Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка )
CC'2015: Chaos Constructions'2015 report by Frog: «camera/editing: Frog music: Straighty Baby by Audionautix ссылка ссылка ссылка»

cc demoscene it oldcomps

955 дней назад, 03:121 сентября 2014 Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка ) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее
Семинар Петра Соболева “Современная демосцена на старых компьютерах: «ссылка»

cc demoscene it oldcomps