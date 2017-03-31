31 марта 2017, 03:20 (13 дней назад) № 10583

23L

Ракетоноситель Falcon 9 впервые слетал с уже летавшей первой ступенью. Т.е. многоразовость теперь фактическая, а не теоретическая. По этому поводу попалась отличная картинка :)