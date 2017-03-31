798 дней назад, 07:185 февраля 2015Ракетоносителю "Зенит" не везёт просто хронически. Использовали его первую ступень в РН "Энергия", Энергию прикрыли. Потом распался Союз, предприятие "Южмаш", где его собирали, осталось на Украине (при том, что значительная часть компонентов производилась в России). Затем "Зенит" использовали в международной программе "Морской ...далее
1483 дня назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»