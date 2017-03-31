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Авиация и космонавтика

31 марта 2017, 03:20 (13 дней назад) № 10583
Ракетоноситель Falcon 9 впервые слетал с уже летавшей первой ступенью. Т.е. многоразовость теперь фактическая, а не теоретическая. По этому поводу попалась отличная картинка :)

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
23L 3C

Комментарии (3):
31 марта 2017, 10:14 Andrey Fesenko: А как там с денежной стороной, а то были слухи, что швах как бы не вышел
31 марта 2017, 12:03 Dmitry Gramoteyev: а что там от старой ракеты осталось? хоть корпус взяли? столько стоил межполётный "сервис"? (спрашиваю по-честному, нигде цифр не вижу). Вопросы интересные, а если там пол ракеты менять - то это цена оборудования плюс работы плюс диагностики всего того что должно лететь "ещё раз". Я периодически вижу загоны в IT в стиле "кодинга ради кодинга" в результате которых всё остаётся на месте и делает тоже самое, но "посмотри зато какой красивый код!" т.е. идея обгоняет здравый смысл
31 марта 2017, 16:55 Anna Domini: Маск безумный дядя :)))
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Авиация и космонавтика

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