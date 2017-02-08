Обратите внимание, что новости можно получать по RSS.
X
-

Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

8 февраля 2017, 14:24 (сегодня) № 10509
На Hype сценеры решили повыкладывать фотки своих рабочих мест. Ну и я выложил своё...
ссылка

Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it oldcomps
1L

Эта заметка и комментарии к ней в Facebook: ссылка
(возможно, в Facebook она не будет вам доступна - видимость ограничена)
Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

Случайная заметка

6195 дней назад, 00:4823 февраля 2000 Palm Computing начал продажи ($450) долгожданного цветного Palm IIIc (пока только в США). Новая машинка размером чуть больше Palm III, имеет PalmOS 3.5, 8MB RAM, встроенный аккумулятор которого хватает (по утверждениями Palm Computing) на более чем две недели "нормальной работы" (что определенно является преувеличением). Активная цветная матрица умеет до 256 ...далее
it ibnews

Избранное

396 дней назад, 23:379 января 2016 Немного к вопросу о том, почему в 1970-х свернули проекты ракет с ядерными двигателями (несмотря на то, что наземные испытания были успешны и к 1977-79 планировались лётные испытания двигателя NERVA II). На первом этапе собирались сделать пилотируемый корабль с таким двигателем - на базе Сатурн-5, для полёта за пределы земной орбиты (к ...далее
DSFP's Spaceflight History: «Dyna-Soar spaceplane. Image credit: U.S. Air Force In 1960, Philip Bono, a Space Vehicle Design Specialist with the Boeing Airplane ...»

aerospace

1419 дней назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

books it oldcomps

526 дней назад, 05:161 сентября 2015 - А видеовыход у него есть? - И как ты себе это представляешь? (из разговора о Vectrex) Vectrex выпускался GCE в 1982 - 1983 гг. и представляет собой игровой компьютер (приставку) ключевая особенность которой, векторный дисплей, делает его одним из самых необычных и интересных 8-разрядных компьютеров. С некоторой натяжкой можно сказать, ...далее
demoscene it oldcomps