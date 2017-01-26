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26 января 2017, 22:33 (вчера) № 10489
Как ни странно, посмотреть один раз вполне можно. Такое впечатление, что у кого-то там было общее видение каким должен быть фильм, но потом кто-то сказал "кассу он в таком виде не соберёт" и дополнительно навтыкали бредовых сцен вразнобой.
В части не содержательной можно сказать, что получился микс из фильмов "Skyline" и "Фантом".
p.s. зря они упустили случай показать работу ПРО Москвы. Могло бы быть очень красиво. Какие-то жалкие два самолёта против пришельцев...
p.p.s. в качестве президента США мельком показали Трампа (съемки, ясное дело, закончились до его избрания :-) )
«Притяжение» (2017): «…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобо...»

Опубликовано: Пётр Соболев
movies
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