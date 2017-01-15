15 января 2017, 15:30 (сегодня) № 10478

3L

Первый, после аварии, запуск ракеты Falcon 9 с посадкой ступени на баржу в океане. Всё как и раньше (уже превращается в рутину), но в данном случае камера, для разнообразия, стояла на самой ступени.