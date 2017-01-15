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Авиация и космонавтика

15 января 2017, 15:30 (сегодня) № 10478
Первый, после аварии, запуск ракеты Falcon 9 с посадкой ступени на баржу в океане. Всё как и раньше (уже превращается в рутину), но в данном случае камера, для разнообразия, стояла на самой ступени.
Falcon 9 landing on droneship, 14 January 2017 - YouTube: «The first stage of the SpaceX’s Falcon 9 rocket landed on the “Just Read the Instructions” droneship in the Pacific Ocean, after launching the Iridium-1 NEXT...»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
3L

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Авиация и космонавтика

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