Случайная заметка
5989 дней назад, 01:3120 августа 2000
Успешно завершился первый день CAFE'2000 demo party. Он целиком был посвящен ZX Spectrum compos. Прошли ZX Spectrum music, graphics, intro, demo compo. Также вначале показывали demo на Commodore 64 (увы, не слишком удачно подобранные). В первый день на party побывало 350-400 человек (почти полный зал). Бардак был как и всегда, но в принципе имел приемлимый уровень и форму :) По ...далее
Избранное
369 дней назад, 23:379 января 2016
Немного к вопросу о том, почему в 1970-х свернули проекты ракет с ядерными двигателями (несмотря на то, что наземные испытания были успешны и к 1977-79 планировались лётные испытания двигателя NERVA II). На первом этапе собирались сделать пилотируемый корабль с таким двигателем - на базе Сатурн-5, для полёта за пределы земной орбиты (к ...далее
DSFP's Spaceflight History
1392 дня назад, 00:5922 марта 2013
: «Dyna-Soar spaceplane. Image credit: U.S. Air Force In 1960, Philip Bono, a Space Vehicle Design Specialist with the Boeing Airplane ...»
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz
499 дней назад, 05:161 сентября 2015
: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»
- А видеовыход у него есть? - И как ты себе это представляешь? (из разговора о Vectrex) Vectrex выпускался GCE в 1982 - 1983 гг. и представляет собой игровой компьютер (приставку) ключевая особенность которой, векторный дисплей, делает его одним из самых необычных и интересных 8-разрядных компьютеров. С некоторой натяжкой можно сказать, ...далее