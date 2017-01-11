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11 января 2017, 00:34 (сегодня) № 10471
Ужастик про зомби, но с некоторой претензией на философию и снято неплохо. Даже концовка не в угоду зрителю. Русское название левое - никакого отношение к "Войне миров Z" это не имеет.
«Новая эра Z» (The Girl with All the Gifts, 2016): «Война миров не закончилась. Планету поразил страшный вирус. На людей стали нападать инфицированные особи, поставив человечество на грань исчезновения. Единственная надежда - второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным, более высоким, чем у людей, интеллектом. Они - ключ к созда...»

Опубликовано: Пётр Соболев
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