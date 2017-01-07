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Общество, политика, история, экономика

7 января 2017, 20:08 (сегодня) № 10464
Отчёт министра обороны об итогах работы министерства за 2016 год (начинается от слов "Уходящий год вместил").
Местами довольно любопытно.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны: «Президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.»

Опубликовано: Пётр Соболев
society

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Общество, политика, история, экономика

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