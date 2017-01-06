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Разное

6 января 2017, 01:40 (сегодня) № 10458
Карта с местоположением множества судов по всему миру. Координаты с каждого, как я понимаю, передаются через спутник каждые несколько минут.
MarineTraffic: Global Ship Tracking Intelligence | AIS Marine Traffic: «MarineTraffic Live Ships Map. Discover information and vessel positions for vessels around the world. Search the MarineTraffic ships database of more than 550000 active and decommissioned vessels. Search for popular ships globally. Find locations of ports and ships using the near Real Time ships map...»

Опубликовано: Пётр Соболев
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