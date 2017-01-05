5 января 2017, 19:12 (сегодня) № 10457

Как нынче выглядит китайский авианосец "Ляонин", сделанный из корпуса "Варяга" (тот же проект, что "Адмирал Кузнецов"), который Россия им продала в 1993 году под плавучий центр развлечений (развлеклись, ага ;) ).