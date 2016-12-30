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Демосцена, Информационные технологии

30 декабря 2016, 17:06 (сегодня) № 10448
Работа "Destructor" by LJ & Virgill - первое место в номинации pc 4k intro на Under Construction'2016
Varroa Destructor - LJ & Virgill | 4k | Under Construction 2016: «1st place in PC 4k Competition at Under Construction 2016 Music: Virgill Code/Direction: LJ Soundtrack: ссылка...»

Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it

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Демосцена
Информационные технологии

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