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Информационные технологии

29 декабря 2016, 21:52 (сегодня) № 10447
What are all the Jeff Dean facts?: «Answer (1 of 24): In honor of Jeff making the cover of the most recent issue of Wired, here's an actual, for-real, true fact about him excerpted from my book on Google's origins, "I'm Feeling Lucky." "Jeff pumped out elegant code like a champagne fountain at a wedding. It seemed to pour from ...»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Информационные технологии

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