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Наука и технологии

29 декабря 2016, 01:52 (сегодня) № 10445
"METHOD-1" manned robot project by "Korea Future Technology" (주)한국미래기술 & Vitaly Bulgarov - 1: «[video source: Vitaly Bulgarov / lim hyun kuk instagram ] ссылка ссылка ссылка...»

Опубликовано: Пётр Соболев
science

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