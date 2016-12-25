25 декабря 2016, 01:27 (сегодня) № 10436

Большой адронный коллайдер : «Лекцию читает Игорь Иванов, физик-теоретик, кандидат физико-математических наук, PhD, сотрудник Instituto Superior Tecnico (Лиссабон, Португалия), лауреат фо...»

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Хорошая популярная лекция про LHC и физику элементарных частиц (в контексте исследований на LHC).