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Авиация и космонавтика

17 декабря 2016, 15:28 (5 дней назад) № 10423
Экспериментальный самолёт с поворотным крылом. Предполагалось на больших скоростях его поворачивать, чтобы снизить сопротивление. 1979 год.
Вики: ссылка
AD-1 NASA Oblique Wing Research Aircraft: «Courtesy: NASA Dryden Flight Research Center The Ames-Dryden-1 (AD-1) aircraft was designed to investigate the concept of an oblique (pivoting) wing. The win...»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
1L 5C

Комментарии (5):
17 декабря 2016, 18:39 Oleg Philippov: Не увидел выводов по результатам испытаний.
17 декабря 2016, 18:46 Peter Sobolev: В Вики написано. "This particular low-speed, low-cost research vehicle, however, exhibited aeroelastic and pitch-roll-coupling effects that contributed to poor handling qualities at sweep angles above 45 degrees."
Короче хреново управляется про углах крыла относительно фюзеляжа >45 градусов.
17 декабря 2016, 18:50 Oleg Philippov: Понятно. Сейчас можно было бы управление на бортовую ЭВМ наверное возложить? Или это ничего бы не дало?
17 декабря 2016, 19:03 Peter Sobolev: Бортовые ЭВМ тогда уже были. В любом случае, характеристики получаются нессиметричны в разные стороны, как ни крути.
И дело даже не в этом - от идей с изменением геометрии крыла (не только такой) в итоге отказались - сложно, вес растёт и надёжность падает. Почти не осталось самолётов, где форма крыльев меняются на лету.
17 декабря 2016, 19:08 Oleg Philippov: Да. Несмотря на развитие науки новые материалы и технологии, самолеты с изменяемой геометрией крыла нигде не разрабатываются. Был период увлечения у нас и на Западе и все сошло на нет
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Авиация и космонавтика

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