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Разное

14 декабря 2016, 14:59 (8 дней назад) № 10416
Любопытная бизнес-модель - camera as a service. Фотоаппарат вообще без настроек, карты памяти и usb. Только кнопка "спуск". Сдаётся в аренду за $99 в месяц + $1 за каждый снимок (на самом деле в статье написано иначе, чем на их сайте ссылка , но смысл такой). Отснятые кадры из неё скачать себе нельзя - они отправляются (через сотовую сеть) напрямую в компанию, у которой взял камеру. Там они обрабатываются по их суперсверхсекретным методикам и присылаются фотографу. Причём, наснимать можно много, но обратно пришлют только лучшие снимки. В комментариях уже предложили пойти дальше и убрать кнопку. Пусть камера сама решает, что достойно съёмки :)
Relonch is a camera and photo editing service that costs $99 per month: «No screen, no flash, no settings, no SD card: Relonch, a $99-per-month camera and photo editing service, sounds like a whole lot of nope right off the bat. But its creators think they've found a way to bring better photography to the masses. Read more»

Опубликовано: Пётр Соболев
misc
9L 1S 8C

Комментарии (8):
14 декабря 2016, 15:47 Andrey Fesenko: Да чего там, был же концепт, где тупо брались координаты места, направление по датчикам, и загружалась картинка из интернетов :) 1L
14 декабря 2016, 16:05 Eugene Bogorad: Очень смело, но я что-то сомневаюсь в цене. 1L
14 декабря 2016, 16:27 Peter Sobolev: С ценой вообще неясно - в статье пишут про $99 в месяц, а на самом сайте про $1 за фотку. Но в принципе, как верно кто-то заметил, если человек едет в путешествие, для него несколько десятков баксов погоды не делают на фоне общей суммы.
Зато ему не надо париться - куда-то выгружать эти фотки, что-то с ними делать, сохранять... А так сразу - получил на телефон и можешь постить. Правда оперативности не будет - это минус.
14 декабря 2016, 18:55 Michail Ivashenko: Ничего хорошего из этого не выйднт, если учесть вечные траблы с сетью в путешествиях 1L
14 декабря 2016, 18:59 Peter Sobolev: Да, есть такая проблема.
14 декабря 2016, 20:16 Pavel Dmitriev: В штатах дикий внутренний туризм и нет роуминга. ;-) Может и взлететь.
14 декабря 2016, 20:18 Peter Sobolev: Неоднократно слышал, что там какая-то беда с сотовой связью (современных стандартов) вообще и мобильным интернетом в частности...
14 декабря 2016, 20:22 Pavel Dmitriev: Только (имхо) смысл сам фотоаппарат не имеет нынче - в каждой мобиле камера, и не дурная. Деньги можно взять за ОТБОР хороших кадров из тысячи снятых (вот это реальная проблема). Так или нет устроен этот бизнес - читать лень. ;-)
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