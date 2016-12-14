14 декабря 2016, 14:59 (8 дней назад) № 10416
Любопытная бизнес-модель - camera as a service. Фотоаппарат вообще без настроек, карты памяти и usb. Только кнопка "спуск". Сдаётся в аренду за $99 в месяц + $1 за каждый снимок (на самом деле в статье написано иначе, чем на их сайте ссылка
, но смысл такой). Отснятые кадры из неё скачать себе нельзя - они отправляются (через сотовую сеть) напрямую в компанию, у которой взял камеру. Там они обрабатываются по их суперсверхсекретным методикам и присылаются фотографу. Причём, наснимать можно много, но обратно пришлют только лучшие снимки. В комментариях уже предложили пойти дальше и убрать кнопку. Пусть камера сама решает, что достойно съёмки :)