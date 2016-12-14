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Авиация и космонавтика

14 декабря 2016, 01:12 (8 дней назад) № 10415
Испытания первой ступени для новозеландской ракеты Electron. Планируется, что она будет выводить на орбиту мелкие спутники - до 150 кг. Обе ступени кислородно-керосиновые.
Стартовый комплекс: ссылка
Вики: ссылкаrocket)
Rocket Lab Qualifies First Stage of Electron Launch Vehicle: «Rocket Lab has completed qualification and acceptance testing of Electron's first stage booster. Completion of the tests marks the final major technical mile...»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
3L 1C

Комментарии (1):
14 декабря 2016, 13:05 Vitaly Lunyov: Любопытно, что компоновка аналогична Falcon 9, только тяга оригинальных двигателей "Резерфорд" более чем в 20 раз меньше. Зато при их производстве активно использовались технологии 3D печати, а турбонасосы для простоты сделали электрические. ссылкаrocket_engine)
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