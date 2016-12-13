13 декабря 2016, 22:23 (9 дней назад) № 10414

2L

Есть у меня старый планшет с отстёгивающейся клавиатурой - Asus TF101g (1gb ram, cortex-a9 1ghz). Asus, конечно, на него давно забил - продавался он с Android 3.0, последняя официальная версия 4.0.3 (даже Google Docs не запустить). Но, поскольку машинка очень популярная, народ под неё настрогал собственных сборок - я поставил Android 6.0.1 KatKiss. Как ни странно, после довольно несложных танцев с бубном всё встало и устойчиво работает (единственно - не поддерживается GSM модем). Однако, почему-то некоторый конкретный софт либо не устанавливается вообще, либо (чаще) падает. К примеру, сразу падают Chrome, MS Word/Excel. А Termux запускается, но вместо command prompt всегда выдаёт [Process completed with signal 4 - press Enter to close].Впрочем, Firefox, Quoda, Facebook, VK, Gmail, Google Documents и многое другое работают нормально.К слову сказать, на такой, уже довольно старой, машинке, работает Android 6 вполне прилично. Даже со всей этой загадочной многооконностью как-то ворочается. Только при старте приложений задумывается (видимо, прекомпиляция идёт). Ну и скажем Yandex maps работают нормально, а Google Maps жутко тормозят (впрочем, они и в браузере на десктопе под Win7 тормозят, так что там наверное скорее что-то с руками у разработчиков :) )В сборке KitKass можно было ещё процессор немного разогнать, что я и сделал (до 1.4GHz).