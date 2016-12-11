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Разное

11 декабря 2016, 16:28 (11 дней назад) № 10409
Гипотеза лингвистической относительности — Википедия: «Гипотеза лингвистической относительности предполагает, что структура языка влияет на мировосприятие и воззрения его носителей, а также на их когнитивные процессы. Лингвистическая относительность широко известна как гипотеза Сепира — Уорфа. Выделяют две формулировки этой гипотезы:»

Опубликовано: Пётр Соболев
misc
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Комментарии (6):
12 декабря 2016, 00:07 Alex Raider: ...С изъятием логики из школьного курса наши соотечественники резко утратили способность к рациональному мышлению. В своей научной статье "С чем идет современная логика в XXI век?", опубликованной в журнале "Вестник РФФИ", А. Б. Кулик пишет буквально следующее. "Недавно мне предложили прочесть небольшой курс лекций по логике для старшекурсников одного гуманитарного университета. На первой лекции я задал студентам такой вопрос:- Скажите, отличаются ли друг от друга два утверждения: "Все гениальное просто" и "Все простое гениально" Ответом мне было продолжительное молчание. Наконец кто-то робко произнес: - Кажется, они отличаются. Этот же вопрос я задавал не только студентам, но и тем, кто давно уже вышел из студенческого возраста (среди них были специалисты по информатике и искусственному интеллекту, некоторые из них имели профессорские звания). Однозначные ответы встречались редко. Отвечали, как правило, многословно и не по существу. Некоторые из отвечающих говорили, что данный вопрос имеет отношение к силлогистике и добавляли при этом, что эта логическая система сейчас, по-видимому, устарела. Любой выпускник старой русской гимназии, в которой логика была обязательным предметом, ответил бы на этот вопрос, не задумываясь. Самое интересное, что для англичанина или немца, даже не знающих классическую логику, этот вопрос тоже не вызвал бы особых затруднений - во многих европейских языках сама синтаксическая структура предложения не позволяет отождествлять такие "перевертыши". Для языков же славянской группы и некоторых других языков (например, арабского), в которых допускается пропуск глагола-связки "есть" (оказывается, что это не просто связка, а насыщенное глубоким смыслом логическое понятие), подобные "перевертыши" грамматически (а порой и по смыслу) трудно различимы и поэтому при некотором
навыке их можно использовать для того, чтобы "доказать" собеседнику явную нелепость. И, видимо, тот факт, что в России как нигде вольготно чувствуют себя демагоги и мистификаторы, обусловлен неблагоприятным стечением двух обстоятельств: особенностями русского языка и явным пробелом в логическом
образовании населения России"...
(Преображенский, Б.В «Метафизика и метаморфозы естествознания»)
12 декабря 2016, 00:29 Peter Sobolev: Интересно, какой ответ учеников он принял бы за правильный? Я бы ответил, что это просто два разных утверждения :)
12 декабря 2016, 10:24 Oleg Bulatov: Эк тебя Сепир с Уорфом зацепили...))
Ты уже раза 4 минимум эту ссылку в разных местах повесил. И ни разу ещё не написал - сам то поддерживаешь эту гипотезу? Али нет?... она ж на то и гипотеза, что до сих пор не доказана... 1L
12 декабря 2016, 10:52 Olga Matveeva: Докладываю современное положение дел: кое-какие исследования на эту тему до сих пор ведутся в Stanford University. Есть интересные результаты. Но в данное время все более-менее соглашаются на том, что язык хоть и является инструментом познания окружающей среды, но только одним из. :) Влияет, в некоторой степени.
12 декабря 2016, 11:06 Vladimir Anshukov: Был такой предмет в школе?
12 декабря 2016, 19:16 Alexander Deshkovets: Могу подтвердить достоверность гипотезы. :)
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